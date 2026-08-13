Казахстанские пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает BAQ.KZ.

По данным портала Detector404, пользователи в Казахстане начали сообщать о проблемах в работе Telegram примерно с 11:25.

Сбои чаще всего наблюдались в Астане, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Около 53,5% жалоб поступило от пользователей iOS. В основном они сообщали о проблемах с доставкой сообщений и работе мобильного приложения.

Пользователи отмечали, что сталкиваются с такими проблемами, как «медиафайлы не загружаются», «нет подключения к сети» и «невозможно отправить сообщение».