Казахстанцы массово жалуются на сбои в работе Telegram
13 Августа 2026, 12:41
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13 Августа 2026, 12:4113 Августа 2026, 12:41
203Фото: Depositphotos
Казахстанские пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает BAQ.KZ.
По данным портала Detector404, пользователи в Казахстане начали сообщать о проблемах в работе Telegram примерно с 11:25.
Сбои чаще всего наблюдались в Астане, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Около 53,5% жалоб поступило от пользователей iOS. В основном они сообщали о проблемах с доставкой сообщений и работе мобильного приложения.
Пользователи отмечали, что сталкиваются с такими проблемами, как «медиафайлы не загружаются», «нет подключения к сети» и «невозможно отправить сообщение».
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