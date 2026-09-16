Казахстанцы могут без визы посещать Грузию и Индонезию — МИД

Министерство иностранных дел рекомендует казахстанцам, планирующим поездки в Грузию и Индонезию, заранее ознакомиться с миграционными требованиями этих стран. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, граждане Казахстана могут въезжать в Грузию без визы и находиться на территории страны до одного года. Казахстан входит в перечень государств, гражданам которых разрешено безвизовое пребывание в Грузии сроком до года.

При этом безвизовый режим не дает автоматического права на работу в стране.

«Наши граждане могут находиться в Грузии без визы до одного года. Вместе с тем необходимо учитывать, что безвизовый режим дает право на въезд и пребывание в стране, однако не дает права на осуществление трудовой деятельности», – сказал Жанболат Усенов.

В 2026 году в Грузии также были введены новые требования, касающиеся трудовой деятельности иностранных граждан. Законодательством страны определен порядок предоставления права на работу трудовым мигрантам и иностранцам, занимающимся самостоятельной трудовой деятельностью.

По данным МИД, осуществление оплачиваемой деятельности без соответствующего разрешения может повлечь административную ответственность. Поэтому казахстанцам, которые планируют работать, заниматься предпринимательством или другой оплачиваемой деятельностью в Грузии, рекомендуют заранее уточнять требования и получать необходимые разрешения.

В Индонезию – без визы до 30 дней

Жанболат Усенов также рассказал об условиях поездок казахстанцев в Индонезию.

Граждане Казахстана могут въезжать в Индонезию без визы на срок до 30 дней. Между двумя странами действует взаимный безвизовый режим.

Согласно требованиям индонезийской стороны, безвизовый въезд является бесплатным и предусматривает однократное посещение страны. Максимальный срок пребывания составляет 30 дней с даты прибытия.

«С 1 октября 2025 года все международные пассажиры, прибывающие в Индонезию из-за рубежа, обязаны заполнять электронную декларацию All Indonesia. Она оформляется бесплатно, и заполнить ее можно заранее, до прибытия в страну», – сообщил представитель МИД.

В ведомстве рекомендуют казахстанцам перед зарубежными поездками заранее проверять актуальные миграционные, трудовые и въездные требования страны назначения и соблюдать установленные правила.