Казахстанцы могут научиться противостоять мошенникам на специальном тренажере

Медицинские данные, банковские операции и другая личная информация – стоит ли доверять все это нейросетям? Казахстанцы все активнее используют искусственный интеллект в повседневной жизни, но не всегда задумываются о безопасности своих данных. В новом видео расскажем, какую информацию лучше не загружать в нейросети и где можно научиться защищаться от интернет-мошенников.