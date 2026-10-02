Казахстанцы могут научиться противостоять мошенникам на специальном тренажере
Он включает около 10 различных сценариев.
2 Октября 2026, 11:29
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2 Октября 2026, 11:292 Октября 2026, 11:29
198Фото: BAQ.kz AI
Медицинские данные, банковские операции и другая личная информация – стоит ли доверять все это нейросетям? Казахстанцы все активнее используют искусственный интеллект в повседневной жизни, но не всегда задумываются о безопасности своих данных. В новом видео расскажем, какую информацию лучше не загружать в нейросети и где можно научиться защищаться от интернет-мошенников.
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