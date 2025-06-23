Казахстанцы могут рассказать о правонарушениях онлайн
Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД.
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В Казахстане запустили новый цифровой сервис "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис "Закон и Порядок" - теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile. На главной странице приложения появилась отдельная иконка "Закон и Порядок".
С ее помощью можно быстро направить сообщение. Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии - например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП - поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала.
Аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории.
Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы Главы государства "Закон и порядок".
Цель - упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной. Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.
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