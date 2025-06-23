В Казахстане запустили новый цифровой сервис "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис "Закон и Порядок" - теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile. На главной странице приложения появилась отдельная иконка "Закон и Порядок".

С ее помощью можно быстро направить сообщение. Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии - например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП - поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала.

Аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории.

Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы Главы государства "Закон и порядок".

Цель - упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной. Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.