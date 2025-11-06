Казахстанцы могут сообщать о правонарушениях через Kaspi и Halyk Bank
Без звонков и визитов.
В Казахстане с июня этого года заработал новый цифровой инструмент, который упрощает взаимодействие граждан с полицией, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области Жетiсу.
Сервис "Закон и Порядок" позволяет каждому жителю страны оперативно сообщать о правонарушениях через привычные мобильные приложения — без звонков и личных визитов в отделения полиции.
Инновационный сервис встроен сразу в несколько популярных платформ: eGov Mobile, официальный портал государственных услуг, а также банковские приложения Kaspi.kz и Halyk Bank. Это делает его доступным миллионам пользователей по всей стране.
Во всех регионах Казахстана появилась новая вкладка "Закон и Порядок", с помощью которой можно напрямую отправить сообщение в органы внутренних дел. Граждане могут сообщить о дорожно-транспортных происшествиях, нарушениях правил дорожного движения, случаях бытового насилия, происшествиях с детьми и других правонарушениях.
Кроме того, в сервисе предусмотрена возможность подать жалобу на действия сотрудников полиции. Пользователи могут прикреплять текстовые сообщения, голосовые обращения, видеозаписи или фотографии. Каждое обращение автоматически регистрируется в системе, после чего гражданин получает уведомление о ходе его рассмотрения. Для удобства обратной связи создан чат с диспетчером Центра оперативного управления.
Разработан новый сервис на базе мобильного приложения МВД "102", с учётом современных технологий и запросов населения. Для повышения информированности пользователей летом и осенью были проведены массовые рассылки push-уведомлений через eGov Mobile, что позволило привлечь внимание широкой аудитории.
