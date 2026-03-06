15 марта в Казахстане пройдет республиканский референдум, на котором гражданам предстоит выразить свою позицию по проекту новой Конституции страны. До дня голосования казахстанцы имеют возможность подробно ознакомиться с содержанием документа, передает BAQ.KZ.

Полный текст проекта Конституции опубликован на официальном сайте Конституционного суда Республики Казахстан, где каждый желающий может изучить предлагаемые изменения и поправки.

Публикация проекта призвана обеспечить открытость и прозрачность предстоящего референдума, а также дать гражданам время для внимательного изучения всех положений основного закона до принятия решения на голосовании.

Напомним, республиканский референдум является одной из форм прямого волеизъявления народа. Его результаты определят дальнейшие конституционные изменения и могут повлиять на развитие политической и правовой системы страны. Эксперты отмечают, что предварительное ознакомление с текстом документа позволит гражданам более осознанно подойти к голосованию и сформировать собственное мнение по предлагаемым реформам.