Казахстанцы могут заранее согласиться на кремацию: что показал пилотный проект

Недавно стало известно, что казахстанцы смогут заранее зарегистрировать своё волеизъявление относительно кремации через eGov. То есть гражданин ещё при жизни может в электронной форме выразить согласие на кремацию своего тела после смерти.

После появления этой информации корреспондент BAQ.KZ направил официальный запрос в Министерство здравоохранения. В первую очередь нас интересовало, насколько казахстанцы заинтересовались новой возможностью. В частности, мы хотели узнать, сколько человек с момента запуска сервиса дали согласие на кремацию, сколько заявлений было подано и сколько граждан впоследствии изменили своё решение и отозвали согласие.

Сколько человек дали согласие на кремацию

Комитет не предоставил данные о количестве зарегистрированных заявлений, согласий и впоследствии отозванных заявлений. В ведомстве объяснили это тем, что проект пока находится на этапе апробации.

«Государство уже технически предоставляет гражданам возможность сделать такой выбор, однако открытая статистика о том, насколько активно население пользуется сервисом, пока не публикуется», – сообщили в уполномоченном органе.

В Комитете также подчеркнули, что текущие показатели нельзя рассматривать как окончательную статистику или сложившуюся практику.

Кроме того, необходимо разграничивать согласие, зарегистрированное в цифровой системе, и фактически проведённую кремацию.

Информационная система фиксирует лишь факт того, что человек дал согласие на кремацию либо впоследствии отозвал его. Определить по этой системе, сколько людей фактически были кремированы, невозможно.

Даже при наличии согласия кремация может не состояться

Один из важных моментов пилотного проекта заключается в том, что согласие, данное гражданином при жизни, не является автоматическим основанием для проведения кремации.

Согласно ответу Комитета, в обязательном порядке учитываются обстоятельства смерти и ограничения, предусмотренные законодательством.

«Например, если человек умер в результате насильственной смерти, кремация его тела не допускается даже в том случае, если при жизни им было зарегистрировано соответствующее волеизъявление», – сообщили в Комитете.

Таким образом, выбор гражданина учитывается, однако обстоятельства смерти и требования законодательства имеют приоритет.

Эта норма показывает, что предварительное согласие на кремацию не является абсолютным решением с юридической точки зрения.

Регистрация волеизъявления бесплатна

По информации Комитета, зарегистрировать через веб-портал «Цифровое правительство» своё волеизъявление относительно кремации можно бесплатно.

При этом точная стоимость самой кремации пока неизвестна. В материалах, которыми располагает Комитет, не указаны ни утверждённый тариф на эту услугу, ни стоимость сопутствующих ритуальных услуг.

Поэтому ведомство не может назвать точную стоимость кремации.

На одну кремацию в среднем отводится около часа

Санитарные требования к крематориям в Казахстане существуют уже давно.

Они установлены Правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам, предназначенным для погребения», утверждёнными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-81.

«Согласно документу, в состав крематория должны входить помещение для приёма умерших, холодильная камера, помещение для хранения тел до кремации, зал кремации, помещение для обработки остатков после кремации, место для хранения урн с прахом и помещение газоочистки. Все помещения крематория должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией. Рециркуляция воздуха не допускается. Количество кремационных печей рассчитывается с учётом количества погребений и показателей смертности населения», – говорится в ответе.

Кроме того, санитарными правилами предусмотрено, что пропускная способность крематория определяется из расчёта в среднем один час на одну кремацию.

При этом Комитет специально отметил, что данный показатель не означает фактическое количество проведённых кремаций. Реальная производительность зависит от количества печей, их технических характеристик и режима работы.

Где будут хоронить прах

Прах после кремации также должен размещаться в соответствии с санитарными требованиями.

«Согласно действующим правилам, прах помещается в урну и захоранивается в колумбарии либо в могиле. Колумбарии и стены памяти для размещения урн с прахом располагаются на специально выделенных земельных участках. При соблюдении санитарных требований их также можно размещать за пределами территории кладбища. При этом вопрос размещения праха другими способами санитарными правилами полностью не урегулирован», – говорится в ответе.

В Комитете заявили, что в таких случаях необходимо учитывать требования законодательства в сфере порядка погребения и организации похоронного дела.

В каких регионах построят новые крематории

В запросе BAQ.KZ также поинтересовался планами по строительству новых крематориев в других регионах страны. Однако и на этот вопрос конкретного ответа получить не удалось.

«В материалах, находящихся на рассмотрении Комитета, отсутствуют подтверждённые сведения о проектах новых крематориев, местах их размещения, сроках ввода в эксплуатацию или проектной мощности. Поэтому ведомство не смогло назвать, в каком регионе и когда может быть построен новый крематорий», – говорится в ответе Комитета.

Напомним, ранее был опубликован материал на тему «Кремация: от традиции к технологии – новая тенденция в Казахстане».

Также сообщалось, что в крематории Алматы было проведено всего две процедуры кремации.