Казахстанцы на войне: Какой вклад наши соотечественники внесли в Победу

Казахстан отмечает 81-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Находясь в статусе союзной республики, наша страна вступила в страшнейший военный конфликт ХХ века в июне 41-го. В ряды Красной Армии призвали миллион 200 тысяч казахстанцев, в дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Более 600 тысяч из них погибли на фронтах войны. В этом специальном репортаже предлагаем вспомнить о подвигах наших соотечественников, которые навсегда вошли в мировую историю.