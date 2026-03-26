Единый накопительный пенсионный фонд сообщил, что на 1 марта 2026 года объем пенсионных накоплений казахстанцев превысил 26,87 трлн тенге, передает BAQ.kz.

Общий рост накоплений

За последние 12 месяцев пенсионные накопления увеличились более чем на 4,19 трлн тенге, что составляет рост на 18,5%.

Основную часть составляют накопления за счет обязательных пенсионных взносов — 25,23 трлн тенге. За год они выросли на 3,35 трлн тенге, или на 15,3%.

Другие виды накоплений

Накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам достигли 746,91 млрд тенге, увеличившись на 14,8% за год.

Добровольные пенсионные взносы показали самый высокий рост — на 24%, их объем составил 10,09 млрд тенге.

Также растут накопления за счет обязательных взносов работодателя. На 1 марта 2026 года их объем достиг 879,18 млрд тенге, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Поступления и инвестиционный доход

С начала 2026 года на пенсионные счета поступило 571,83 млрд тенге взносов — это на 15% больше, чем годом ранее.

Из них 446,35 млрд тенге составили обязательные пенсионные взносы, 26,89 млрд тенге — профессиональные, 347 млн тенге — добровольные. Взносы работодателей достигли 98,25 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход за этот период превысил 523,88 млрд тенге.

Выплаты и переводы

За январь–февраль 2026 года выплаты и переводы из фонда составили 237,13 млрд тенге.

Выплаты по возрасту достигли 42,32 млрд тенге, а средняя ежемесячная выплата составила 38 735 тенге.

Единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение составили 86,26 млрд тенге.

Кроме того, по наследству выплачено 26,86 млрд тенге, при выезде на ПМЖ — 6,67 млрд тенге, лицам с инвалидностью — 665,93 млн тенге, на погребение — 1,63 млрд тенге.

В страховые организации переведено 72,73 млрд тенге.

Количество счетов

Общее количество пенсионных счетов достигло 18,39 млн единиц, увеличившись за год на 1,03 млн, или на 5,9%.

Из них индивидуальные пенсионные счета составляют 12,75 млн, включая 11,31 млн по обязательным взносам, 771,33 тыс. по профессиональным и 471,51 тыс. по добровольным.

Также в системе учитывается 5,64 млн условных пенсионных счетов, на которые поступают взносы работодателей.

Что это значит

Рост накоплений и взносов свидетельствует о расширении пенсионной системы и увеличении участия граждан и работодателей в формировании будущих пенсий.

Актуальная статистика по пенсионным активам доступна на сайте фонда.