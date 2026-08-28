Казахстанцы продолжают наращивать свои сбережения. По итогам первого полугодия объем вкладов населения в банках страны впервые достиг 30 трлн тенге. Только за шесть месяцев на депозитах стало на 1,9 трлн тенге больше – рост составил 6,7%.

Однако деньги казахстанцев распределяются между банками неравномерно. Пока одни финансовые организации заметно увеличивают объем вкладов, другие, напротив, фиксируют отток средств.

Куда казахстанцы несут деньги

Лидером по приросту вкладов по итогам первого полугодия стал Kaspi Bank. За шесть месяцев объем средств физических лиц вырос на 571,3 млрд тенге, или 8,1%, и достиг 7,6 трлн тенге.

На втором месте – Банк ЦентрКредит, который увеличил объем вкладов населения на 349,4 млрд тенге. В процентном выражении рост составил 10,5%, а общий объем средств достиг 3,7 трлн тенге.

Третью позицию занял Halyk Bank. Его вкладчики увеличили объем средств на 323,7 млрд тенге, или 4,2%. На 1 июля объем депозитов физлиц составил 8,1 трлн тенге.

В пятерку лидеров по приросту также вошли Отбасы банк и ForteBank – плюс 301,7 млрд и 120,6 млрд тенге соответственно.

В итоге на пять банков пришлось около 88% всего прироста вкладов населения за первое полугодие.

Почему растут сбережения

Одной причиной рекорд объяснить сложно. На поведение вкладчиков одновременно влияют процентные ставки, доверие к банкам и удобство управления деньгами.

Высокая доходность депозитов делает хранение средств в банке более привлекательным. Для многих казахстанцев вклад сегодня – это не просто способ сохранить накопления, но и возможность получать процентный доход без необходимости самостоятельно управлять инвестициями.

При этом при выборе банка вкладчики обращают внимание не только на ставку. Важную роль играют финансовая устойчивость организации, ее репутация и удобство обслуживания.

При чем здесь смартфон

Еще несколько лет назад открытие вклада было связано с посещением отделения банка. Сегодня для этого зачастую достаточно нескольких нажатий в мобильном приложении.

Цифровизация банковских услуг упростила не только открытие депозитов, но и их пополнение, перевод средств между счетами и контроль накоплений.

Именно поэтому сбережения постепенно становятся частью повседневного цифрового управления финансами. Клиент может открыть вклад, проверить начисленные проценты или перевести деньги практически в любое время.

Что стоит за рекордными 30 трлн

Рекордный объем депозитов показывает, что казахстанцы продолжают активно использовать банковскую систему для хранения и накопления средств.

При этом почти весь прирост сосредоточен у крупнейших игроков рынка. Это говорит о том, что вкладчики по-прежнему предпочитают сочетание надежности, доходности и удобного цифрового сервиса.

30 трлн тенге на депозитах – это уже не просто статистический показатель. Это масштаб средств, которые население предпочитает сохранять и приумножать внутри банковской системы.