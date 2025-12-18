Социологическое исследование, проведённое среди 1000 респондентов, показало, как граждане оценивают изменения, произошедшие в 2025 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный аналитический центр.

Полученные данные позволяют рассмотреть год не только через эмоциональное восприятие, но и через конкретные перемены, которые люди ощущают в повседневной жизни. Результаты указывают на то, что реформы в ключевых сферах стали заметны для большинства опрошенных.

Одним из наиболее ощутимых достижений респонденты назвали цифровизацию. Согласно результатам опроса, 81 процент участников согласны или скорее согласны с тем, что благодаря развитию цифровых государственных услуг решать повседневные вопросы стало удобнее. Эти данные отражают степень интеграции цифровых сервисов в ежедневную практику и их влияние на взаимодействие граждан с государством.

Улучшения, по оценке участников исследования, фиксируются и в сфере инфраструктуры. Вопросы состояния тепловых, водопроводных и коммунальных сетей традиционно остаются чувствительными для населения. При этом 75 процентов респондентов отметили, что в 2025 году предпринимались реальные меры по исправлению ситуации с изношенной инфраструктурой, что свидетельствует о заметности проводимых работ в повседневной жизни.

Отдельное внимание в ходе опроса было уделено теме социальной справедливости и использованию возвращённых активов. По данным исследования, 57 процентов казахстанцев согласны или скорее согласны с тем, что за счёт этих средств увеличивается количество социальных объектов, таких как школы и медицинские учреждения. Вместе с тем 15 процентов опрошенных затруднились с ответом, что указывает на необходимость более активного информирования общества о конкретных проектах и источниках их финансирования.

В целом результаты исследования показывают, что цифровизация, инфраструктурные изменения и использование возвращённых активов воспринимаются гражданами как реальные процессы, влияющие на качество жизни, при этом уровень осведомлённости по отдельным направлениям остаётся важным фактором для дальнейшего общественного диалога.