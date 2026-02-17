Рынок безналичных платежей в Казахстане вошёл в фазу зрелости: абсолютные объёмы транзакций продолжают расти, однако доля безналичных расчетов увеличивается незначительно. Об этом говорится в обзоре аналитического центра Ассоциация финансистов Казахстана по итогам 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным аналитиков, объём безналичных карточных операций в стране достиг 186 трлн тенге, что на 13% больше по сравнению с 2024 годом. Этот показатель эквивалентен 187% к ВВП.

Рост безналичных расчетов обеспечили как макроэкономические факторы, так и структурные изменения в экономике. В частности, увеличение объёмов розничной торговли на 7,5% — до 26,4 трлн тенге и оптовой торговли на 9,5% — до 53,5 трлн тенге сопровождалось ростом числа пользователей онлайн-банкинга с 25,9 до 34,3 млн человек и расширением сети торговых предприятий с 886,6 тыс. до 944,9 тыс.

При этом доля безналичных операций выросла лишь с 86,7% до 87,2%. Эксперты связывают это с эффектом высокой базы в крупных городах, где безналичные расчёты уже близки к насыщению, а также с устойчивым спросом на наличные деньги.

Объём наличных денег в обращении за год увеличился на 8,6% — до 4,7 трлн тенге против 4,4 трлн тенге в 2024 году. В среднем на одного жителя страны приходится 232 тыс. тенге наличными (216 тыс. тенге годом ранее). В 2025 году через банкоматы было обналичено 27,3 трлн тенге, что на 8% больше, чем годом ранее.

Основной вклад в рост объёма снятия наличных обеспечили Алматы, Астана и Шымкент — на эти города пришлось 83% прироста, или более 1,5 трлн тенге.

В структуре безналичных платежей наблюдается постепенный сдвиг в сторону QR-оплат: их доля выросла с 9,8% до 10,3%. Доля платежей через POS-терминалы практически не изменилась — 9,6%, а доля интернет-платежей снизилась с 80,7% до 80,0%.

Расширению QR-платежей способствовали их низкая стоимость для бизнеса, удобство для пользователей и активное развитие мобильных банковских сервисов. При этом сеть POS-терминалов за год сократилась с 1,4 млн до 1,3 млн единиц, что связано с постепенным перетоком части операций в QR-формат.

По итогам 2025 года количество карт локальных платёжных систем выросло до 28 млн (+4,9%), а международных — до 56,5 млн (+3,5%). Это отражает усиление роли национальной платёжной инфраструктуры и снижение зависимости от внешних систем.