Казахстан занял 33-е место среди 147 стран в новом докладе World Happiness Report 2026 по средней оценке качества жизни за 2023–2025 годы, передает BAQ.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Это наивысший результат для страны с момента участия в рейтинге ООН с 2011 года. По сравнению с прошлым годом Казахстан улучшил позицию на 10 строчек.

Общая оценка качества жизни Казахстана составила 6,6 балла из 10, тогда как в прошлом году показатель был 6,4. Рейтинг рассчитывается на основе нескольких факторов: социальная поддержка, благосостояние, свобода выбора, продолжительность жизни, благотворительность и уровень коррупции. В Казахстане наибольший вклад в счастье вносят социальная поддержка, благосостояние и свобода выбора.

Самыми счастливыми странами остаются развитые европейские государства и Коста-Рика. Финляндия лидирует уже несколько лет подряд с оценкой 7,8 балла, рядом с ней — Исландия и Дания (по 7,5). США заняли 23-е место с 6,8 балла.

Среди стран Центральной Азии и ближайших соседей Казахстан впереди:

Узбекистан — 53-е место, 6,3 балла

— 53-е место, 6,3 балла Кыргызстан — 66-е место, 6 баллов

— 66-е место, 6 баллов Россия — 79-е место, 5,8 балла

— 79-е место, 5,8 балла Афганистан — последнее место, 1,4 балла

Ключевой фактор счастья казахстанцев — социальная поддержка. Почти 95% опрошенных заявили, что им есть на кого опереться в трудные моменты. По этому показателю Казахстан занял четвёртое место в мире, обогнав даже Финляндию.

Свобода выбора тоже важна для счастья. В Казахстане 84% людей довольны своей возможностью решать, как жить. Это немного ниже, чем в прошлые годы (до 90%). По уровню свободы страна занимает 62-е место. Интересно, что страны с более низким экономическим уровнем, как Кыргызстан и Камбоджа, показывают выше показатели свободы: 94,5% и 96,2% соответственно.

Исследование также оценивает, какие эмоции люди испытывают ежедневно. В Казахстане 68,6% опрошенных сказали, что улыбались, смеялись или были в хорошем настроении накануне. Пессимистичных людей всего 10%, а тревога и грусть с годами уменьшаются.

Примечательно, что оптимизм не всегда зависит от богатства страны. Например, в Гватемале 84,4% людей испытывают положительные эмоции, хотя ВВП там намного ниже, чем в Казахстане.