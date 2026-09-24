Казахстанцы оказались сильнейшими на соревновании электромонтеров в Анкаре
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Казахстанская команда выиграла международное соревнование электромонтеров, которое прошло в Анкаре. За победу боролись специалисты из семи стран, передает BAQ.KZ.
В турнире участвовали представители Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.
Казахстан представляли сотрудники компаний «Оңтүстік Жарық Транзит» из Шымкента и «Энергосистема» из Актюбинской области.
Участникам пришлось выполнять практические задания на электрооборудовании. Одним из них стала замена неисправного высоковольтного предохранителя распределительного трансформатора.
Работа включала операции на низком и среднем напряжении, локальное заземление и саму замену предохранителя.
Судьи оценивали не только точность выполнения, но и соблюдение техники безопасности, скорость и выбранные технические решения.
По итогам соревнования сборная Казахстана заняла первое место и получила отдельную награду «Самая успешная команда».
Турнир проходил 21-23 сентября на учебной базе TEDAŞ в Анкаре.
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