Казахстанцы отправили работодателям более 310 тысяч больничных онлайн
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В Казахстане через сервис «Больничные листы» на платформе HR Enbek работники направили работодателям 310 187 электронных больничных листов. Сервис работает с 2024 года и позволяет получить больничный в электронном формате и передать его работодателю онлайн. Сведения поступают в HR Enbek из информационных систем Министерства здравоохранения.
Электронный документ можно просмотреть и скачать в формате PDF. Он содержит QR-код для проверки подлинности. Передать больничный работодателю можно непосредственно через систему — без необходимости посещать офис или бухгалтерию.
Развитие сервиса «Больничные листы» позволяет сделать взаимодействие работников и работодателей более удобным и оперативным. При этом работнику не требуется лично посещать работодателя или бухгалтерию для передачи больничного листа, — отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Сервис является частью цифровой экосистемы HR Enbek. В Минтруда отмечают, что его развитие направлено на сокращение бумажного документооборота и упрощение кадровых процессов.
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