Казахстанцы стали активнее приобретать автомобили на новых источниках энергии. По итогам десяти месяцев 2026 года продажи электромобилей и гибридов у официальных дилеров выросли более чем в 2,6 раза. При этом наибольшим спросом среди таких автомобилей пользуются гибриды. Об этом в кулуарах XIV Съезда НПП «Атамекен» рассказала президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, рост интереса к таким автомобилям связан с мировыми тенденциями и стремлением потребителей опробовать новые технологии. При этом предпочтение гибридным автомобилям казахстанцы отдают в том числе из-за меньшей зависимости от зарядной инфраструктуры.

«Среди электромобилей и автомобилей на новых источниках энергии больше всего спросом пользуются гибриды. Это дает нашим гражданам больше свободы передвижения, поскольку такие автомобили не настолько сильно зависят от развития инфраструктуры», – пояснила Макашева.

Президент Казахстанского автомобильного союза отметила, что дальнейшее развитие рынка электромобилей будет зависеть от внедрения новых технологий, увеличения запаса хода, сокращения времени зарядки и расширения сети зарядных станций.

«Если говорить о мировых тенденциях, развитие электромобилей будет продолжаться, особенно если производители будут осваивать новые технологии, увеличивать запас хода. Также электромобили будут развиваться по мере развития инфраструктуры зарядных станций», – добавила она.

Отечественное автопроизводство выросло более чем на 30%

По данным Макашевой, за десять месяцев 2026 года продажи новых автомобилей в Казахстане выросли более чем на 3%. При этом более высокие темпы роста демонстрирует отечественное автопроизводство.

«За десять месяцев 2026 года наши производители выпустили более 166 тысяч автомобилей. Если говорить о росте отечественного производства, то за этот период он составил более 30%», – сообщила президент Казахстанского автомобильного союза.

По словам Макашевой, в настоящее время в Казахстане ежемесячно реализуется более 21 тысячи новых автомобилей.