Казахстанцы перевели почти 92 млрд теңге пенсионных накоплений в управление частным компаниям

Казахстанцы стали активнее передавать пенсионные накопления частным управляющим компаниям после изменения правил в сентябре 2026 года. Всего за полтора месяца сумма переводов достигла почти 92 млрд теңге. Это больше, чем за предыдущие восемь месяцев.

С 1 января по 31 августа 2026 года вкладчики совершили 73 456 переводов пенсионных накоплений на общую сумму 66,7 млрд теңге. С 1 сентября по 13 октября было проведено уже 56 956 операций на 91,9 млрд теңге.

Получается, что за значительно меньший период казахстанцы передали в частное инвестиционное управление примерно на 25 млрд теңге больше, чем за первые восемь месяцев года.

Рост активности связан с изменениями пенсионного законодательства. С 7 сентября 2026 года вкладчики получили право передавать управляющим инвестиционным портфелем до 100% накоплений, сформированных за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Ранее для большинства вкладчиков действовало ограничение в 50%. Добровольные пенсионные накопления можно было передавать полностью и раньше.

Теперь казахстанцы могут самостоятельно выбирать управляющую компанию и распределять пенсионные средства между несколькими управляющими и инвестиционными портфелями.

Где казахстанцы активнее переводят пенсионные накопления

По количеству переводов лидируют Алматы, Астана и Карагандинская область.

С января по август жители Алматы совершили 16 983 перевода на 17,6 млрд теңге. В Астане зарегистрировали 10 278 переводов на 10,8 млрд теңге, в Карагандинской области 5 963 перевода на 5,3 млрд теңге.

С 1 сентября по 13 октября суммы заметно увеличились. В Алматы за этот период провели 14 327 операций на 27,4 млрд теңге, в Астане 8 680 переводов на 15,7 млрд теңге, а в Карагандинской области 4 722 перевода на 7,1 млрд теңге.

При этом число переводов не равно числу вкладчиков, поскольку один человек может распределить накопления между несколькими управляющими компаниями.

Что нужно знать перед переводом денег

Передача пенсионных накоплений частному управляющему не означает снятие денег со счета. Средства остаются пенсионными активами, но их инвестированием занимается выбранная управляющая компания.

ЕНПФ рекомендует предварительно изучить инвестиционную декларацию управляющего, условия размещения средств, размер комиссий и доходность за предыдущие периоды.

При этом прошлые результаты инвестирования не означают, что такая же доходность сохранится в будущем. Стоимость активов может меняться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Сравнить управляющие компании можно на инвестиционном портале invest.enpf.kz. Там публикуются сведения об инвестиционных стратегиях, доходности и структуре портфелей.

По состоянию на 1 октября 2026 года число уникальных пользователей портала достигло примерно 82 тысяч. Около 27,5 тысячи из них посетили платформу в сентябре, когда вступили в силу новые правила.

Подать заявление на передачу пенсионных накоплений в частное управление можно через личный кабинет на сайте enpf.kz с электронной цифровой подписью либо в отделении фонда.