В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась Международная олимпиада по химии IChO-2025, ставшая настоящим триумфом для Казахстана, передает BAQ.KZ. Четверо казахстанских школьников завоевали медали, и сразу две из них — золотые. Это событие стало сенсационным началом сезона самых престижных предметных олимпиад мира, включая IChO, IMO, IPhO, IBO, IGeO, IOL и IOI. Олимпиада собрала более 360 участников из 93 стран, и в столь конкурентной среде казахстанская команда продемонстрировала блестящую подготовку и уверенное лидерство.

Золотые медали завоевали Кирилл Ким и Абылай Кабдулхадыр — ученики 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Астане. Серебряными призёрами стали Енлик Бакытбекова из Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы и Ансар Жаксылыков из школы-лицея "Білім-инновация" Актюбинской области. Руководили командой Санжар Бегдаир, магистрант KAIST и опытный олимпиадник, а также Ринат Илюсизов — многократный победитель международных соревнований.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил победителей и отметил, что такой результат укрепляет позиции казахстанского образования на мировой арене. По его словам, успех ребят станет фундаментом новых достижений и мотивацией для будущих поколений. Подготовка сборной велась при поддержке РНПЦ "Дарын", и результат на олимпиаде подтвердил высокий уровень предварительных сборов.

Стоит напомнить, что за медали участники и наставники получают денежные поощрения: за золото — 1 500 МРП, за серебро — 1 000 МРП. В прошлом году сборная завоевала четыре медали, и нынешний результат подтвердил тенденцию к стабильному лидерству. Казахстанская команда по химии уверенно входит в число лучших на планете, вдохновляя школьников на смелые научные свершения.