Казахстанцы победили на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Представители Казахстана стали победителями VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла в Красноярске. Айшолпан Аманкосова и Дамир Ускембаев заняли первые места в своих направлениях.

В международной олимпиаде приняли участие около 700 студентов из более чем 45 стран. Казахстанскую сборную при поддержке Агентства по финансовому мониторингу составили победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности.

По итогам отборочных этапов в финал вышли 40 участников, десять из которых стали победителями.

Айшолпан Аманкосова из Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова победила в направлении «Юриспруденция». Дамир Ускембаев из Университета Нархоз занял первое место в направлении «Международные отношения».

Призёрами олимпиады также стали:

Тогжан Ильясова (Maqsut Narikbayev University) — «Юриспруденция»;

Мадияр Дузумбаев (Кызылординский университет имени Коркыт Ата) — «Информационная безопасность»;

Мерей Кален (ЕНУ имени Л.Н. Гумилева) — «Экономика»;

Никита Пильцов (Maqsut Narikbayev University) — «Экономика»;

Даниил Сушкевич (Карагандинский университет Казпотребсоюза) — «Экономика».

Кроме того, Даниил Сушкевич и Игорь Золотарев одержали победу в соревнованиях по фиджитал-спорту.

Международная олимпиада была посвящена вопросам противодействия экономическим правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма.

В рамках олимпийской недели также состоялась панельная дискуссия «Роль молодежи в обеспечении финансовой безопасности в странах СНГ». Участники обсудили применение риск-ориентированного подхода к противодействию финансовым преступлениям. Отдельное внимание уделили рискам, связанным с дропперством, интернет-мошенничеством и незаконным использованием виртуальных активов.

Отмечается, что в Национальной олимпиаде по финансовой безопасности, прошедшей с 1 марта по 27 апреля, приняли участие более 5 тыс. студентов.