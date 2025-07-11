Путешествия становятся всё более важной частью жизни казахстанцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. По итогам 2024 года расходы домашних хозяйств на поездки достигли 957,7 млрд тенге, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Такой рост наблюдается уже второй год подряд: в 2023 году туристические расходы выросли сразу на 34,9%.

Как сообщает статистика, большая часть расходов по-прежнему связана с внутренним туризмом - 582,7 млрд тенге, тогда как на выездной туризм казахстанцы потратили 375 млрд. Однако доля зарубежных поездок продолжает постепенно увеличиваться: если в 2021 году на них приходилось 30% туристических расходов, то к 2024 году эта цифра выросла до 39,2%.

Основные траты во внутреннем туризме пришлись на поездки в личных целях - 537,8 млрд тенге. Из них 158,6 млрд ушло на покупку товаров, 135,8 млрд — на транспорт, а 113 млрд — на питание. Деловые и профессиональные поездки внутри страны обошлись казахстанцам в 44,9 млрд тенге — это на 17% больше, чем в 2023 году.

В случае с выездным туризмом наибольшие расходы были зафиксированы ещё до начала самой поездки - 218,8 млрд тенге. Это расходы на покупку билетов, турпакетов и другие организационные моменты. Примерно половина из этой суммы - 97,4 млрд тенге - ушла на транспортные расходы, включая стоимость путёвок. В ходе самих зарубежных поездок казахстанцы потратили ещё 156,2 млрд тенге, причём почти треть суммы (50,3 млрд) снова ушла на шопинг.

Примечательно, что на проживание в отелях и других местах размещения внутри страны казахстанцы в 2024 году потратили 77,5 млрд тенге, из которых 68 млрд — на личные путешествия. Это подтверждает устойчивый рост интереса к отдыху внутри страны.

Росту внутреннего туризма способствует и активность самих казахстанцев: в 2024 году места размещения обслужили 7,8 млн туристов - на 10,9% больше, чем в 2023 году. За первый квартал 2025 года число путешествующих внутри страны также выросло - на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интерес вызывает и структура размещения: почти 1,1 млн туристов выбрали гостиницы без категории, тогда как в пятизвёздочных отелях побывали 94,1 тыс. человек. Четырёхзвёздочные отели приняли 90,2 тыс. туристов, а трёхзвёздочные - 40,7 тыс. Более простые гостиницы (1-2 звезды) пользовались минимальным спросом - менее 2,5 тыс. человек.

Статистика показывает: казахстанцы всё активнее путешествуют, и не только внутри страны, но и за её пределами.