Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев прокомментировал задержание двух казахстанцев в Индонезии, передает BAQ.KZ Они подозреваются в сбыте наркотических веществ, им грозит смертная казнь.

“Индонезийская сторона проинформировала казахстанскую сторону о задержании наших граждан. Мы подтверждаем этот факт", - сказал замминистра на брифинге в Сенате.

Он подчеркнул, что вопрос находится в компетенции индонезийских органов. Ведется следствие.

По его словам, казахстанская сторона регулярно направляет соответствующие запросы по делу этих двух граждан.

Он сообщил, что также поднимался вопрос наличия соглашений между двумя странами, касающихся возможного обмена осужденными и правовой помощи. На сегодняшний день такое соглашение не подписано, однако с 2014 года казахстанская сторона предлагала рассмотреть возможность заключения соответствующего двустороннего соглашения. Индонезийская сторона также проявляла интерес к этим предложениям.

Министр уточнил, что подобных кейсов ранее не возникало.

"Консульская помощь нашим гражданам, безусловно, оказывается. Как я уже отмечал, в соответствии с международными нормами, в случае задержания граждан третьих стран, власти страны задержания должны уведомить посольства этих стран. Это правило соблюдается. Консул находится на связи (с задержанными-прим.редакцией)", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что задержанным казахстанцам в Индонезии по обвинению в наркоторговле грозит смертная казнь через расстрел.