Сборная Казахстана успешно выступила в пробном раунде парного турнира по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх, передает BAQ.KZ.

Первым в составе казахстанской пары выступил Данил Васильев, который прыгнул на 130,5 метра и набрал 80,7 балла. Этот результат стал восьмым в пробной серии. Илья Мизерных показал 13-й результат, набрав 76,9 балла. Такой же результат продемонстрировал немецкий спортсмен Андреас Веллингер, однако казахстанец выполнил прыжок на 5,5 метра дальше, тогда как соперник получил большую компенсацию за ветер.

Согласно регламенту, для выхода во второй раунд казахстанской паре необходимо попасть в число 12 лучших команд. Далее борьбу за медали продолжат восемь сильнейших дуэтов. Ранее на большом трамплине казахстанские спортсмены показали лучший результат в истории страны.