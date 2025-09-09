В Казахстане продолжается масштабная цифровая трансформация системы здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Министерство здравоохранения запускает экосистему E-Densaulyq, которая должна стать единым цифровым пространством медицины в стране. В её основе — принцип "данные за пациентом", предполагающий, что вся медицинская информация о человеке будет аккумулироваться в Едином хранилище медицинских данных и доступна гражданину независимо от того, в какую клинику он обратился — частную или государственную. Планируется, что к 2026 году каждый казахстанец получит полноценный доступ к своему электронному паспорту здоровья.

В рамках этой экосистемы министерство объединяет 17 разрозненных медицинских информационных систем в 6 ключевых компонентов. Уже с июля этого года на всей территории страны действует единая система оплаты медицинской помощи, обеспечивающая полный цифровой мониторинг оказанных услуг. Здесь работают автоматические алгоритмы выявления нарушений, а разбор спорных случаев происходит с участием экспертов в экстерриториальном формате. На очереди — запуск Системы управления ресурсами здравоохранения, которая позволит учитывать и планировать использование кадров, оборудования, техники и даже инфраструктуры в здравоохранении.

Цифровая медицина охватывает все уровни — от пациентов до врачей. Уже переведены в электронный формат 8 медицинских справок, 5 из которых полностью исключили бумажный вариант. Более 80% пациентов получают лекарства через цифровой сервис "Социальный кошелек", а 3,5 миллиона человек обеспечены персонализированным расчётом потребностей в препаратах. Медицинский персонал отмечает снижение нагрузки до 40% благодаря интеграции систем и устранению дублирующих операций. Кроме того, 147 медорганизаций, включая сельские учреждения, участвуют в пилотном проекте по телемедицине. В практику уже внедрены и AI-решения — CEREBRA.AI и WDSOFT — для раннего выявления инсульта и рака молочной железы.

Цифровая идентификация пациентов также становится нормой. С 2024 года в медицинские информационные системы внедрена технология Face ID, и уже более половины казахстанцев регистрируются через цифровые сервисы — будь то биометрия, цифровой документ или уникальный код пациента. В ближайших планах — внедрение цифрового мониторинга за здоровьем детей, женщин и пациентов, находящихся на динамическом наблюдении, а также трансформация лекарственного обеспечения через частные аптеки.