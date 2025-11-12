Цифровой кодекс формирует правовые основы для защиты базовых цифровых прав граждан. Среди них — право на доступ к личным данным, конфиденциальность, цифровую идентичность и право на забвение, позволяющее удалять собственный цифровой след, оставленный пользователем в интернете, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание уделено усилению безопасности идентификации в цифровой среде. В том числе вводятся многофакторная и биометрическая аутентификация. При этом электронная цифровая подпись (ЭЦП) сохраняет статус единственной квалифицированной формы подписи, тогда как смс-коды, биометрия и другие способы считаются облегчёнными вариантами идентификации для действий с низкой юридической значимостью.

Кодекс регулирует и использование электронных и цифровых документов. Электронный документ приравнивается к оригиналу, подписывается ЭЦП и может храниться на устройстве пользователя или внешнем носителе. Вводятся дополнительные меры защиты: визуальное отображение документа при подписании, проверка подписи при каждой выгрузке и повышенные стандарты верификации, делающие электронный документ безопаснее бумажного аналога.

Цифровой документ формируется динамически при обращении к национальному регистру эталонных данных и также признаётся юридически значимым.

Кроме того, впервые на законодательном уровне закрепляется правовой режим смарт-контрактов — самоисполняющихся цифровых договоров, что открывает новые возможности для юридически значимых онлайн-сделок.