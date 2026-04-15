Казахстанцы получают дополнительную пожизненную пенсию
В Казахстане миллионы граждан получают дополнительную пенсию за счет работодателей. В 2026 году ставка взносов составляет 3,5%.
В Казахстане вводят новую систему накопления пенсии - теперь часть денег на будущую пенсию за работников платит работодатель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда.
Главное изменение в том, что эти взносы не удерживаются из зарплаты. То есть работник получает те же деньги, а дополнительная пенсия формируется за счет компании.
Теперь пенсия складывается из трех частей: базовой выплаты от государства, личных накоплений в ЕНПФ и дополнительного компонента, который платит работодатель.
Такая система предполагает пожизненные выплаты и особенно важна для тех, кто родился после 1 января 1975 года.
В 2026 году работодатели перечисляют 3,5% от зарплаты сотрудника. Постепенно эта ставка будет расти и к 2028 году достигнет 5%.
По данным на 1 апреля 2026 года, новой системой уже охвачены 5,8 млн человек. С начала года работодатели перечислили почти 951 млрд тенге.
При этом для бизнеса предусмотрены льготы: такие выплаты можно учитывать при расчете налогов.
В Минтруда отмечают, что новая система должна сделать пенсии более стабильными и повысить социальную защиту казахстанцев.
