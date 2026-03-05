Казахстанцы получили страховые выплаты на 42 млрд тенге
В начале 2026 года страховой рынок Казахстана показал рост. Увеличились активы страховых компаний, страховые премии и выплаты.
Активы страховых организаций Казахстана по итогам января 2026 года выросли до 4 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,4%, передает BAQ.KZ.
Сколько страховых компаний работает в Казахстане
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, , на 1 февраля 2026 года страховой сектор страны представлен 25 страховыми организациями, из которых 10 занимаются страхованием жизни.
"Активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам января 2026 года увеличились на 1,4% до 4,0 трлн тенге", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Основную часть активов страховых компаний составляют ценные бумаги - 71,7% (2,8 трлн тенге). Также значительную долю занимают денежные средства и вклады в банках второго уровня — 322 млрд тенге.
Прибыль страховых компаний
Обязательства страховых организаций за январь увеличились на 1,6% и достигли 2,8 трлн тенге. Это связано с ростом страховых резервов по заключенным договорам.
"Собственный капитал страховых организаций за январь 2026 года увеличился на 0,8% до 1,1 трлн тенге", - отметили в агентстве.
Чистая прибыль страхового рынка за первый месяц года составила 10,1 млрд тенге.
Сколько казахстанцы платят за страховки
В январе 2026 года было заключено около 1,3 млн договоров страхования.
Общий объем страховых премий составил 155,9 млрд тенге, что на 0,7% больше, чем годом ранее.
"Основным драйвером роста страховых премий является класс добровольного личного страхования", - сообщили в агентстве.
Сколько выплатили страховые компании
Страховые выплаты в январе составили 42 млрд тенге, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего было произведено 155,6 тысячи страховых выплат. Основной рост связан с увеличением выплат по пенсионному аннуитетному страхованию и страхованию жизни.
