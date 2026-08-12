  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцы потратили на бьюти услуги более 127 млрд тенге за год

Казахстанцы потратили на бьюти услуги более 127 млрд тенге за год

12 Августа 2026, 12:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baq.kz 12 Августа 2026, 12:55
12 Августа 2026, 12:55
147
Фото: baq.kz

В 2025 году объем услуг в сфере красоты в Казахстане достиг 127,3 млрд тенге. Больше половины этой суммы пришлось на парикмахерские услуги, передает BAQ.KZ.

На стрижки, укладки и другие парикмахерские услуги пришлось 67,5 млрд тенге. Это на 5,3% больше, чем годом ранее.

Косметические услуги, включая маникюр и педикюр, составили еще 7,5 млрд тенге.

Еще 52,3 млрд тенге пришлись на прочие услуги салонов красоты, в том числе связанные с необработанными волосами человека.

Спрос растет и за пределами городов. В сельской местности объем парикмахерских услуг в 2025 году увеличился на 4,2% и достиг 34,3 млрд тенге.

На другие услуги салонов красоты в селах пришлось 1,9 млрд тенге, на косметологические услуги 814,9 млн тенге.

Получается, бьюти рынок давно перестал быть исключительно городской историей. Существенная часть расходов уже приходится на сельские районы.

Самое читаемое

Наверх