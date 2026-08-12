Казахстанцы потратили на бьюти услуги более 127 млрд тенге за год

В 2025 году объем услуг в сфере красоты в Казахстане достиг 127,3 млрд тенге. Больше половины этой суммы пришлось на парикмахерские услуги, передает BAQ.KZ.

На стрижки, укладки и другие парикмахерские услуги пришлось 67,5 млрд тенге. Это на 5,3% больше, чем годом ранее.

Косметические услуги, включая маникюр и педикюр, составили еще 7,5 млрд тенге.

Еще 52,3 млрд тенге пришлись на прочие услуги салонов красоты, в том числе связанные с необработанными волосами человека.

Спрос растет и за пределами городов. В сельской местности объем парикмахерских услуг в 2025 году увеличился на 4,2% и достиг 34,3 млрд тенге.

На другие услуги салонов красоты в селах пришлось 1,9 млрд тенге, на косметологические услуги 814,9 млн тенге.

Получается, бьюти рынок давно перестал быть исключительно городской историей. Существенная часть расходов уже приходится на сельские районы.