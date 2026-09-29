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Казахстанцы пробились в четвертьфинал по пляжному волейболу на Азиатских играх

29 Сентября 2026, 08:09
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НОК РК/Никита Басов 29 Сентября 2026, 08:09
29 Сентября 2026, 08:09
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Фото: НОК РК/Никита Басов

Казахстанцы Сергей Богату и Кирилл Гурин пробились в четвертьфинал соревнований по пляжному волейболу на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония).

В матче 1/8 финала казахстанский дуэт обыграл представителей Ирана Абольхассана Хакизаде и Амира Али Галенови со счётом 2:1.
Богату и Гурин выиграли первый сет со счётом 21:15, затем уступили во втором - 18:21. В решающей партии казахстанцы оказались сильнее - 15:11.

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