Казахстанцы пробились в четвертьфинал по пляжному волейболу на Азиатских играх
29 Сентября 2026, 08:09
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29 Сентября 2026, 08:0929 Сентября 2026, 08:09
207Фото: НОК РК/Никита Басов
Казахстанцы Сергей Богату и Кирилл Гурин пробились в четвертьфинал соревнований по пляжному волейболу на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония).
В матче 1/8 финала казахстанский дуэт обыграл представителей Ирана Абольхассана Хакизаде и Амира Али Галенови со счётом 2:1.
Богату и Гурин выиграли первый сет со счётом 21:15, затем уступили во втором - 18:21. В решающей партии казахстанцы оказались сильнее - 15:11.
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