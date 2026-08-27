Казахстанцы проголосовали за курс Президента - эксперт о составе Курултая
Поговорим о депутатском составе.
27 Августа 2026, 14:41
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27 Августа 2026, 14:4127 Августа 2026, 14:41
88Фото: BAQ.kz AI
В новом выпуске программы «Важная тема» говорим с Алибеком Тажибаевым, директором Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг». В нашей студии обсудим конституционную реформу, прошедшие выборы депутатов в Курултай и состав нового законодательного органа. Какие законопроекты и в какие сроки могут предложить депутаты в первую очередь? Насколько новый Курултай отличается от Мажилиса и Сената по составу? И почему голоса избирателей распределились именно таким образом?
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