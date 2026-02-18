"Важная тема LIVE": Как казахстанцы могут попасть в Курултай?

Разбираем проект новой Конституции в нашем интервью.

Фото: BAQ.kz

Как изменится жизнь в нашей стране, если люди скажут "да" новому варианту Основного закона? В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" говорим о грядущем в Казахстане референдуме. Разобраться в этом вопросе поможет директор Центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев. Как будет устроен однопалатный Парламент – Курултай? Получится ли туда попасть рядовым казахстанцам? Какие функции будет выполнять Вице-Президент? Подробности в видео BAQ.kz

