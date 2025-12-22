В III квартале 2025 года потребление шоколада на душу населения в Казахстане составило 195 граммов, что на 21 % меньше, чем кварталом ранее, и на 24 % меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

При этом потребление глазированных шоколадом конфет достигло минимального показателя за всю историю наблюдений. Среднедушевое потребление в III квартале составило 586 граммов, что на 7 % меньше по сравнению с предыдущим кварталом и с III кварталом 2024 года.

Резкое снижение потребления эксперты связывают с ощутимым ростом цен на сладости. Так, к концу квартала шоколад подорожал более чем на треть в годовом выражении, а глазированные конфеты — примерно на 15 %. Подорожание объясняется не только внутренними факторами, но и международной ситуацией: в 2024 году из-за проблем у ключевых производителей какао начался резкий рост цен на сырье, который сохранялся и в 2025 году.

Отмечается, что аналогичная тенденция снижения потребления шоколада наблюдается и в других странах. Например, в США перед Хэллоуином потребители также предпочитают ограничивать покупки шоколада, переключаясь на альтернативные сладости.