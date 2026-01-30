С 1 февраля 2026 года студенты казахстанских вузов смогут подавать заявления на поступление на военные кафедры полностью в электронном формате через портал eGov.kz, передает BAQ.KZ.

Новый сервис упрощает участие в конкурсном отборе на программы подготовки офицеров и сержантов запаса и делает процесс более удобным и прозрачным для студентов по всей стране.

Обучение на военной кафедре позволяет студентам получить дополнительную профессиональную подготовку параллельно с основным образованием. По завершении курса выпускникам присваивается воинское звание лейтенанта запаса или младшего сержанта запаса.

Подать заявку могут студенты очного бакалавриата. Прием заявлений продлится до 30 сентября 2026 года.

"Ранее студентам приходилось оформлять документы в бумажном виде непосредственно в вузах. Мы последовательно переводим востребованные услуги в цифровой формат, чтобы сократить количество очных визитов и сделать взаимодействие граждан с государством проще и быстрее. Онлайн-прием заявлений на военные кафедры – еще один шаг в этом направлении", – отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Даулет Бекманов.

Новая система также автоматизирует проверки: перед отправкой заявки проверяются сведения о заявителе в психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспансерах, а также информация о наличии инвалидности и судимости. Личные данные и сведения об образовании подтягиваются из государственных информационных систем. Контактный номер телефона подставляется автоматически, если он есть в Базе мобильных граждан (БМГ), либо вводится вручную.

Для подачи заявления студенту необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу "Прием заявлений для поступления на военные кафедры в организациях высшего и послевузовского образования", заполнить данные, выбрать кафедру и программу обучения, дать согласие на использование персональных данных и подписать запрос электронной подписью.

Результат рассмотрения заявки будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг". В случае положительного решения заявитель получит электронный документ с подписью уполномоченного лица, при отказе направляется мотивированное уведомление. Срок рассмотрения заявления составляет до пяти рабочих дней.