Национальный банк Казахстана реализует проект по запуску единой системы межбанковских переводов по номеру телефона и QR-платежей. Об этом сообщил в ходе официального брифинга советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Жаленова, система была разработана Национальным банком в прошлом году и 15 ноября 2024 года представлена в пилотном формате. В настоящее время идет поэтапное подключение банков.

"На сегодня Национальная платежная корпорация, оператор системы, заключила договор с девятью банками: Halyk bank, Freedom Bank, Банк ЦентрКредит, РБК, Алтын Банк, Береке Банк, Fortebank, Home Credit Bank и Нурбанк. Это означает, что банки уже активно ведут работы по подключению", - сообщил Жаленов.

Он уточнил, что уже в июне 2025 года клиенты пяти из них - Halyk bank, Freedom Bank, РБК, Алтын Банк и Home Credit Bank - смогут осуществлять межбанковские переводы по номеру телефона.

Директор департамента платежных систем НБК Ерлан Ашыкбеков добавил, что Нацбанк не может вмешиваться в тарифную политику банков, а это значит, что каждый банк будет самостоятельно устанавливать комиссию за переводы.

Параллельно продолжается внедрение межбанковских QR-платежей. Бинур Жаленов отметил, что необходимый функционал уже разработан, и свои внутренние работы завершили Freedom Bank и РБК. Еще четыре банка, включая Halyk bank, находятся в стадии активной интеграции.

"Мы ожидаем, что до конца года функционал QR-платежей будет полностью реализован с рядом банков", - добавил он.

Кроме того, Национальным банком инициированы поправки в законодательство, в соответствии с которыми с начала 2026 года все банки в стране будут обязаны подключиться к новой платежной экосистеме.