Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разъяснил, что увеличение сумм в платежках за январь 2026 года не связано с повышением тарифов, а обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии и изменением ставки НДС, передает BAQ.KZ.

Тарифы на регулируемые коммунальные услуги — электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение — мораторием на повышение не пересматривались. Начисления за отопление произведены по фактическим показаниям общедомовых счетчиков и распределены пропорционально площади квартир.

Рост сумм в платежках объясняется, в частности, резким похолоданием: в декабре среднемесячная температура в Астане была -8 °C, а в январе — -14,3 °C. Кроме того, на итоговую сумму влияют НДС и начисления за сопутствующие услуги — лифты, содержание общего имущества, телекоммуникации — а также индивидуальные особенности квартир. В среднем рост составил 3–4%, что не является повышением тарифов.

Потребителям рекомендовано обращаться за сверкой начислений к своему поставщику услуг, а при несогласии — подавать жалобу в территориальный департамент КРЕМ или через платформу "e-Otinish". Для социально уязвимых категорий предусмотрен механизм жилищной помощи, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю дохода семьи.