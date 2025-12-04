Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка автокредитования за девять месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на аналитический центр Ассоциации финансистов.

По итогам периода сектор стал самым быстрорастущим направлением розничного кредитования, укрепив позиции благодаря сильному потребительскому спросу и расширению продуктовых программ банков и автодилеров.

Количество заявок на автокредиты выросло на 48% — почти так же стремительно, как годом ранее. Такой рост объясняется высокой чувствительностью автосегмента к улучшению условий кредитования: финансовые организации активно предлагали акционные программы, а сами автомобили всё чаще используются не только для личных нужд, но и для заработка — в сервисах доставки, такси и малом бизнесе. Это сформировало устойчивый спрос даже на фоне ужесточения финансовых условий.

Высокий поток заявок подтолкнул и рост фактических выдач: автокредитование стало лидером по приросту новых кредитов среди всех розничных сегментов, увеличив темпы до 47% против 35% годом ранее. На подъём повлияли расширение продуктовой линейки, маркетинговые акции, льготные ставки, рост платёжеспособности населения и послабления в расчёте коэффициента долговой нагрузки. В результате доля автомобилей, купленных в кредит, выросла с 38% до 66%.

При этом в первой половине года средневзвешенная ставка по автокредитам снижалась, однако затем начала возвращаться к прежним значениям из-за завершения акций и роста стоимости фондирования. Доля одобрений заявок также умеренно улучшилась — с 16,5% до 17,5%, чему способствовали рост зарплат и занятости. Тем не менее показатель остаётся заметно ниже среднего уровня по розничному рынку из-за более строгих требований и крупных сумм займов.

К качеству портфеля автокредитование также подошло уверенно: доля просроченной задолженности составляет 3,3%, что ниже среднего по рынку. Этому способствует высокий уровень надёжности заёмщиков и залоговая природа продукта. Поддержку сегменту оказал и рост автомобильного производства: за январь–сентябрь 2025 года выпуск машин в Казахстане увеличился до 106,7 тыс. единиц, что повысило долю отечественных авто в регистрациях с 6% до 11%.

Однако рынок сталкивается с первыми признаками перегрева. В августе–сентябре ставки начали расти, а объёмы новых выдач — снижаться, что сигнализирует о возможном переходе сегмента к фазе более умеренного роста. Давление на спрос оказывают повышение базовой ставки, ужесточение регуляторных требований и завершение льготного ввоза отдельных категорий авто, в том числе электромобилей.

В четвёртом квартале эксперты ожидают дальнейшее охлаждение, хотя сегмент может сохранять положительную динамику, но уже более равномерными темпами. Дополнительное влияние на спрос окажет запуск программ автолизинга, которые частично перераспределят поток заёмщиков.

Автокредитование остаётся ключевым драйвером розничного финансирования, однако рынок вступает в новую фазу, где рост будет ограничиваться макроэкономическими и регуляторными условиями.