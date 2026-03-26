Казахстанцы смогут бесплатно провериться на рак 28 марта: адреса клиник
В онкоцентрах по всей стране пройдет бесплатный прием без записи и направления.
Сегодня 2026, 18:02
151Фото: Chursinov Artem/Baq.kz
28 марта во всех регионах Казахстана пройдет единый день открытых дверей в онкоцентрах - жители смогут бесплатно пройти осмотр у специалистов, передает BAQ.KZ.
Акция охватит региональные, городские и областные онкологические центры. Прием будет проходить с 9:00 до 13:00.
В этот день ведущие онкологи будут консультировать всех желающих бесплатно - без направления от врача и предварительной записи.
Основная цель мероприятия — выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить качество жизни.
Для посещения необходимо взять с собой удостоверение личности. Если есть результаты предыдущих обследований, их также рекомендуется принести на консультацию.
