28 марта во всех регионах Казахстана пройдет единый день открытых дверей в онкоцентрах - жители смогут бесплатно пройти осмотр у специалистов, передает BAQ.KZ.

Акция охватит региональные, городские и областные онкологические центры. Прием будет проходить с 9:00 до 13:00.

В этот день ведущие онкологи будут консультировать всех желающих бесплатно - без направления от врача и предварительной записи.

Основная цель мероприятия — выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить качество жизни.

Для посещения необходимо взять с собой удостоверение личности. Если есть результаты предыдущих обследований, их также рекомендуется принести на консультацию.