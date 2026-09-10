Казахстанцы смогут инвестировать в кино всего с нескольких долларов

В Казахстане разрабатывают механизмы, которые позволят гражданам инвестировать небольшие суммы в производство фильмов, а фермерам – привлекать доступное финансирование от частных инвесторов. Об этом в рамках форума рассказал директор по инновациям администрации МФЦА Талгат Аманбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, финансовые технологии позволяют расширить возможности для привлечения инвестиций и открыть обычным гражданам доступ к проектам, участие в которых раньше требовало значительного капитала. Международный финансовый центр «Астана» работает над созданием необходимых инструментов и правовых механизмов.

Инвестиции в кино с небольшой суммы

Талгат Аманбаев отметил высокий инвестиционный потенциал креативной экономики, в том числе кинопроизводства. По его словам, частные инвесторы уже активно участвуют в финансировании отечественных фильмов. Теперь стоит задача сделать этот рынок доступным и для тех, кто готов вкладывать небольшие суммы.

«На съемки фильма может потребоваться несколько сотен тысяч долларов. Но с помощью биржевых механизмов, таких приложений, как Tabys, и токенов мы можем снизить минимальный порог инвестиций до нескольких долларов. Наша задача –использовать этот потенциал и предложить гражданам доступный инструмент», – сказал он.

По словам спикера, интерес для инвесторов может представлять и относительно короткий производственный цикл кинопроектов. Съемки, производство и выход фильма в прокат могут занять девять-десять месяцев.

Аманбаев отметил, что подобные механизмы позволят гражданам участвовать в финансировании креативных индустрий. При этом названные девять-десять месяцев – это предполагаемый срок производства фильма и его выхода к зрителю, а не гарантированный срок возврата вложенных средств.

Новый способ привлечения финансирования для фермеров

Еще одно направление, над которым работает МФЦА, – применение токенизации в сельском хозяйстве. Идея заключается в том, чтобы через лицензированную платформу связать фермеров, которым необходимо финансирование, и частных инвесторов, готовых вкладывать средства.

По словам Талгата Аманбаева, несмотря на значительную государственную поддержку сельского хозяйства, не все фермеры могут своевременно получить необходимое финансирование. В таких случаях им приходится искать другие источники средств.

«Что делает фермер, который не смог получить государственную поддержку? Ему приходится брать деньги на невыгодных условиях, обращаться к трейдерам или закладывать недвижимость. Мы предложили использовать современные финансовые технологии, в том числе токенизацию. Через лицензированную и прозрачную платформу мы хотим дать фермерам возможность привлекать доступное финансирование, а гражданам и частным инвесторам – вкладывать в них средства», – рассказал Аманбаев.

По его мнению, такой механизм может иметь долгосрочный экономический эффект. Привлечение дополнительного капитала в сельское хозяйство может способствовать расширению производства, созданию рабочих мест и снижению стоимости продукции.

Как искусственный интеллект может повысить безопасность финансов

На форуме также обсуждалось внедрение искусственного интеллекта в финансовую сферу. Аманбаев отметил, что такие технологии могут применяться в самых разных направлениях – от создания инфраструктуры до совершенствования повседневной работы финансовых организаций.

По его оценке, Казахстан имеет ряд преимуществ для развития соответствующих инфраструктурных проектов. Среди них – относительно доступная электроэнергия, большая территория, географическое положение страны и интерес со стороны инвесторов.

Кроме того, искусственный интеллект может повысить эффективность финансового надзора. Например, часть ручной работы можно автоматизировать при оценке рисков заявителей, лицензировании и последующем контроле.

Еще одно направление применения искусственного интеллекта в финансовых технологиях – выявление мошеннических действий и подозрительных операций.

«Представим, что кто-то украл вашу банковскую карту. Как быстро это обнаружить? Кто-то должен заметить расходы, которые не соответствуют вашему обычному поведению. Такие технологии, как искусственный интеллект, позволяют быстро выявлять подобные операции даже тогда, когда вы спите», – сказал он.

Интерес к горнодобывающей отрасли растет

Аманбаев также отметил, что новые технологии позволяют по-новому оценить потенциал горнодобывающего сектора Казахстана.

По его словам, часть имеющихся данных о месторождениях и запасах полезных ископаемых основана на исследованиях, проведенных ранее, в том числе еще в советский период. Современные методы сканирования и вычислительные технологии позволяют более эффективно анализировать геологические данные.

Спикер отметил, что эти изменения способствуют новой волне интереса инвесторов к горнодобывающей отрасли Казахстана.

Инвесторам представили 40 проектов

В рамках форума отдельное внимание уделяется презентации конкретных проектов международным инвесторам. По словам Аманбаева, в первый день были представлены 40 проектов в горнодобывающей сфере. Во второй день планируется презентация проектов креативных индустрий.

«На нашей площадке предприниматель может не только слушать выступления, но и представить собственный проект. Наша команда совместно с отраслевыми экспертами отобрала проекты и подготовила их к презентации инвесторам. Для нас было важно представить их в соответствии с международными требованиями», – сказал он.

Аманбаев также сообщил, что в первый день форума был подписан ряд соглашений и меморандумов, однако их точное количество не назвал. Информацию о том, каким проектам и какой объем финансирования удалось привлечь, планируется представить позднее.

По его словам, одна из главных задач форума – перевести обсуждения в конкретные экономические результаты и показать, как капитал может привлекаться в казахстанские проекты и работать в стране.