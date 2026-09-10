Казахстанцы смогут инвестировать в музыкальные треки и получать доход

В Казахстане планируют протестировать механизм токенизации музыкальной интеллектуальной собственности. Он позволит инвесторам приобретать долю в музыкальных произведениях и получать доход вместе с артистами. Об этом на полях Astana Finance Days 2026 рассказал креативный продюсер и IT-предприниматель, основатель ōzen Айзатулла Хуссейн, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, креативная экономика может стать одним из несырьевых источников роста экономики Казахстана. В последние годы отечественная музыкальная, киноиндустрия и другие творческие направления активно развиваются и уже способны привлекать доходы из-за рубежа.

«Креативная экономика последние, наверное, семь лет в Казахстане активно развивается и приносит доходы из-за границы. Мы непосредственно занимаемся монетизацией музыкального творчества артистов нашей страны, и цифры только растут. Мы считаем, что здесь есть большой потенциал», – рассказал Хуссейн.

Фото: BAQ.kz/Аида Батухан

Одним из новых направлений должна стать токенизация интеллектуальной собственности. По словам предпринимателя, его команда работает над проектом около года.

«Каждый трек – это музыкальный актив, который может приносить прибыль не только артисту, но и его инвесторам. Сегодня вместе с Tech Hub на Astana Finance Days мы подписали меморандум о намерении токенизировать музыкальную индустрию. Пока хотим протестировать это в нашей стране, в “песочнице”», – сообщил он.

Предполагается, что с помощью такого механизма инвестор сможет приобрести долю в музыкальной интеллектуальной собственности и в дальнейшем получать доход вместе с исполнителем.

«Каждый гражданин, причем не только Казахстана, сможет купить долю музыкальной интеллектуальной собственности и вместе с артистом получать доход. Музыка и творчество уже давно рассматриваются не просто как развлечение, а как финансовый актив, который может приносить прибыль», – пояснил спикер.

Хуссейн считает, что развитие креативной индустрии способно приносить Казахстану не только прямые доходы. Успех отечественных музыкантов, фильмов и сериалов за рубежом способствует продвижению бренда страны и развитию туризма.

По его словам, первые заметные изменения в креативной индустрии Казахстана начались в начале 2020-х годов, когда активнее стали развиваться музыкальная и видеоиндустрия, а также дизайн. Сейчас в сектор приходят крупные казахстанские компании и иностранные инвесторы.

Хуссейн отметил, что казахстанские артисты и кинопроекты уже известны в странах СНГ и Центральной Азии, однако потенциал выхода отечественной креативной индустрии на мировой рынок остается значительно шире.