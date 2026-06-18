Казахстанцы смогут летать на Иссык-Куль прямыми рейсами
Авиакомпания открыла сезонные рейсы из Алматы на Иссык-Куль, а с июля начнет выполнять прямые полеты на популярный курорт и из Астаны.
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Авиакомпания FlyArystan выполнила первый в летнем сезоне 2026 года рейс по маршруту Алматы – Иссык-Куль (Тамчы) – Алматы, вновь открыв программу полетов на одно из самых популярных туристических направлений Центральной Азии.
Сезонные рейсы будут выполняться с 18 июня по 30 августа два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылет из Алматы запланирован на 16:15, а время в пути составит менее одного часа.
Стоимость билета в одну сторону по базовому тарифу начинается от 34 тысяч тенге.
В авиакомпании отмечают, что направление пользуется высоким спросом среди казахстанцев благодаря близости курорта, живописной природе и развитой туристической инфраструктуре Иссык-Куля.
Кроме того, в этом году FlyArystan расширяет маршрутную сеть и запускает прямые рейсы из Астаны. Первый рейс по маршруту Астана – Иссык-Куль (Тамчы) – Астана состоится 3 июля. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – до 31 августа 2026 года.
Приобрести билеты можно через мобильное приложение FlyArystan, на официальном сайте авиакомпании и через другие сервисы продаж.
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