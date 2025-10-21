Казахстанцы смогут летать в Токио напрямую
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы состоялась встреча крупнейших туроператоров Японии с представителями казахстанской туристической индустрии в преддверии запуска нового прямого рейса по маршруту Токио – Алматы, который начнет работу в марте 2026 года, передает BAQ.KZ.
Визит японских партнеров стал важным шагом в укреплении туристического и делового сотрудничества между Казахстаном и Японией.
В переговорах приняли участие 10 крупнейших туроператоров Токио, представляющих различные сегменты туризма — от культурных и природных маршрутов до премиальных путешествий. Стороны обсудили совместные программы и продвижение туристических продуктов, которые помогут сформировать новый имидж Алматы как "восточного центра притяжения для японских путешественников".
По оценкам специалистов, запуск прямого авиарейса упростит поездки между двумя странами и позволит ежегодно принимать в Казахстане до 7 тысяч туристов из Японии.
"Япония – стратегически важный рынок для Казахстана. Прямое авиасообщение создаст новые возможности для культурного и экономического обмена между нашими народами", – отметили в управлении туризма Алматы.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки
- Какие семьи в Казахстане смогут получить 3 вида господдержки: в двух регионах внедряют пилотный проект