В Алматы состоялась встреча крупнейших туроператоров Японии с представителями казахстанской туристической индустрии в преддверии запуска нового прямого рейса по маршруту Токио – Алматы, который начнет работу в марте 2026 года, передает BAQ.KZ.

Визит японских партнеров стал важным шагом в укреплении туристического и делового сотрудничества между Казахстаном и Японией.

В переговорах приняли участие 10 крупнейших туроператоров Токио, представляющих различные сегменты туризма — от культурных и природных маршрутов до премиальных путешествий. Стороны обсудили совместные программы и продвижение туристических продуктов, которые помогут сформировать новый имидж Алматы как "восточного центра притяжения для японских путешественников".

По оценкам специалистов, запуск прямого авиарейса упростит поездки между двумя странами и позволит ежегодно принимать в Казахстане до 7 тысяч туристов из Японии.