Казахстанцы смогут обменять водительские права в ОАЭ без экзаменов с 25 июля

С 25 июля 2026 года вступает в силу соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Новые правила позволят гражданам двух стран значительно упростить процедуру обмена национальных водительских прав.

Документ был подписан в ходе рабочего визита министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова в ОАЭ.

Согласно соглашению, граждане Казахстана, временно находящиеся на территории Эмиратов, смогут использовать национальное водительское удостоверение в соответствии с законодательством ОАЭ. При переезде на постоянное место жительства казахстанские граждане смогут обменять права без сдачи теоретического и практического экзаменов по категории «В» (легковые автомобили) и подкатегории «В1» (трициклы и квадроциклы).

Аналогичные условия будут действовать для граждан ОАЭ, переезжающих на постоянное место жительства в Казахстан.

Для обмена водительского удостоверения потребуется предоставить действующие национальные права, вид на жительство и официальный перевод документа. В ОАЭ перевод должен быть выполнен на арабский язык, а в Казахстане — на казахский или русский. Кроме того, заявителю необходимо пройти обязательное медицинское обследование.

При этом национальное водительское удостоверение у граждан изыматься не будет. После проведения обмена компетентные органы Казахстана и ОАЭ будут лишь уведомлять друг друга о выполненной процедуре.

Упрощенный порядок распространяется только на категорию «В» и подкатегорию «В1». Обмен водительских удостоверений по другим категориям будет осуществляться в соответствии с законодательством страны, где гражданин получает новые права.

В МВД Казахстана отметили, что вступление соглашения в силу станет очередным шагом в развитии сотрудничества между двумя странами и позволит упростить административные процедуры для граждан Казахстана и ОАЭ.

В ведомстве также призвали казахстанцев за рубежом соблюдать законодательство страны пребывания, уважать местные традиции, нормы общественного поведения и культуру.

В МВД подчеркнули, что в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» продолжат работу по повышению дорожной дисциплины и формированию культуры ответственного поведения граждан как в Казахстане, так и за его пределами.