Казахстанцы смогут обращаться в партию "Әділет" через единый QR-код

Жители Казахстана смогут обращаться в партию "Әділет", предлагать инициативы, сообщать о проблемах и вступать в ее ряды в онлайн-формате. Для этого партия запустила единый цифровой сервис приема обращений. О запуске новой платформы сообщил председатель партии Айбек Дадебай на заседании Делового совета, посвященном вопросам развития горно-металлургического комплекса, передает BAQ.KZ.

Перейти на платформу можно через официальный сайт партии или по единому QR-коду.

С помощью сервиса казахстанцы смогут:

ознакомиться с политической программой партии;

вступить в партию онлайн;

направить обращение;

предложить инициативу;

сообщить о нарушении;

обратиться за содействием.

Для удобства пользователей обращения распределены по 26 тематическим направлениям. Они охватывают государственное управление, цифровизацию, здравоохранение, образование, социальную защиту, экономику, предпринимательство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, экологию, сельское хозяйство, защиту прав граждан и другие сферы.

Как подать обращение

Процесс подачи обращения занимает всего несколько минут.

Для этого необходимо перейти по QR-коду или на официальный сайт партии, выбрать нужный сервис, подтвердить личность через eGov Mobile с использованием электронной цифровой подписи и отправить обращение.

После регистрации заявке автоматически присваивается уникальный номер, а по итогам рассмотрения заявитель получит официальный ответ по указанным контактным данным.

Зачем запускают платформу

По словам председателя партии Айбека Дадебая, запуск цифрового сервиса соответствует курсу страны на цифровую трансформацию.

"На совместном заседании палат Парламента Глава государства отметил, что Казахстан вступает в новый этап развития, требующий современных подходов, оперативного принятия решений и постоянной модернизации государственных институтов. Президент также подчеркнул важность работать быстрее и эффективнее в условиях стремительного развития цифровизации и технологий", – сказал Айбек Дадебай.

В партии считают, что новый сервис позволит наладить постоянную обратную связь с гражданами, представителями бизнеса и экспертного сообщества, оперативно получать обращения и предложения, выявлять системные проблемы и учитывать инициативы при подготовке законодательных и управленческих решений.

По мнению разработчиков платформы, запуск сервиса сделает взаимодействие жителей с партией более удобным, быстрым и доступным независимо от региона проживания.