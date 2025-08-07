В рамках поручений Главы государства Правительство Казахстана реализует Комплексный план развития водного хозяйства на 2024–2028 годы. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в Правительстве, передает BAQ.KZ.

План направлен на обеспечение надёжного водоснабжения и снижение потерь воды, что становится особенно актуальным в условиях изменения климата и дефицита водных ресурсов.

Ключевые меры:

строительство и модернизация 42 водохранилищ;

капитальный ремонт 14,5 тыс. км магистральных каналов;

оцифровка водной отрасли с внедрением автоматизированных систем мониторинга.

Цифровизация позволит:

отслеживать объёмы водопотребления в реальном времени,

оперативно выявлять утечки и аварии,

контролировать незаконные водозаборы.

"Сегодня в мире такие технологии есть. Мы привлекли ведущие компании, которые налаживают производство, открывают здесь свои заводы, создают совместные предприятия с казахстанским бизнесом. Где-то отечественные компании сами перенимают их опыт. Для нас очень важны современные технологии, которые используют передовые страны", — отметил Бозумбаев.

Применение цифровых решений в сфере водного хозяйства должно повысить прозрачность, улучшить управление ресурсами и сократить избыточные потери, что особенно важно для устойчивого развития сельского хозяйства и регионов.