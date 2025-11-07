Технология Direct to Cell готовится открыть новую эру мобильной связи в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Благодаря партнерству между Beeline Казахстан и компанией Starlink, входящей в орбитальную сеть Илона Маска, жители страны смогут пользоваться связью и интернетом даже в самых удалённых уголках, где до сих пор не было сигнала. Новая технология позволит передавать сообщения и подключаться к сети напрямую через спутник, без необходимости использовать модемы или дополнительные устройства.

Соглашение о внедрении спутниковой связи было подписано в сентябре 2025 года, а первые услуги обмена сообщениями планируется запустить уже в 2026 году. На следующем этапе пользователям станет доступен полноценный мобильный интернет. Поддержку инициативе выразили на высшем уровне: во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в США состоялась трёхсторонняя встреча, где Beeline Казахстан и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждая намерение внедрить технологию Direct to Cell по всей стране.

Beeline Казахстан уже несколько лет активно развивает инфраструктуру связи, расширяя покрытие в небольших и труднодоступных населённых пунктах. Компания внедряет автономные базовые станции, работающие на солнечных панелях, чтобы обеспечить стабильный интернет даже в деревнях с населением менее ста человек. Теперь сотрудничество со Starlink станет логическим продолжением этих усилий и откроет возможности для связи там, где установка классических вышек невозможна.

Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития, подчеркнул значимость этого шага, отметив, что возможность отправить сообщение в зоне без сотового покрытия может спасти жизни. По его словам, интеграция орбитальной и наземной сетей укрепит цифровую безопасность и сделает связь в Казахстане по-настоящему повсеместной.

Президент Beeline Казахстан Евгений Настрадин также выразил уверенность, что проект позволит покрыть связью всю территорию страны — от гор до степей. Он отметил, что технология Starlink Direct to Cell станет эффективным инструментом для решения проблем с покрытием в труднодоступных районах и создаст основу для дальнейшего цифрового развития.

VEON, материнская компания Beeline, уже заключила глобальное рамочное соглашение со Starlink, став первым телеком-оператором в мире, подписавшим подобное многостороннее партнёрство. Успешный опыт внедрения технологии в Украине вдохновил на расширение сотрудничества, и Казахстан стал вторым рынком VEON, где стартует проект Direct to Cell.

Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу отметил, что интеграция спутниковых и наземных сетей открывает путь к созданию глобальной экосистемы связи для более чем 150 миллионов абонентов компании. Тестирование и запуск новых услуг в Казахстане будут проходить в соответствии с установленными регуляторными нормами, а результатом станет доступная связь для каждого жителя страны — независимо от того, где он находится.