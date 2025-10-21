В Казахстане откроется возможность приобретения автомобилей в лизинг, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на мероприятии, посвящённом запуску нового автозавода KIA Qazaqstan в Костанае.

Глава государства отметил, что это решение является частью комплекса мер по стабилизации экономической ситуации в стране:

"Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что запуск нового завода сыграет важную роль в технологической модернизации отечественной автомобильной промышленности:

"Запуск завода KIA Qazaqstan, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли. Полагаю, что в перспективе предприятие освоит выпуск и других новых моделей автомобилей", — отметил Президент.

Кроме того, по словам Токаева, Казахстан не ограничится внутренним рынком — предприятие ориентировано и на экспорт:

"Таким образом, появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности", — подчеркнул он.

Проект KIA Qazaqstan реализуется на территории индустриальной зоны Костаная. Решение о строительстве было принято в 2023 году. Предприятие занимает участок площадью 62,95 гектара, а его производственная мощность составит до 70 тысяч автомобилей в год.

Объём инвестиций в проект — 131,5 млрд тенге.

На заводе создано 1 500 рабочих мест, а рынками сбыта станут Казахстан, страны Центральной Азии и ЕАЭС.