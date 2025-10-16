Правительство Казахстана продолжит программы поддержки автопрома и расширит возможности граждан для приобретения автомобилей. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ.

Отечественные автопроизводители совместно с банками второго уровня продолжат действующие программы финансирования покупки легковых автомобилей. Кроме того, в стране вводится новый механизм лизинга для физических лиц, который позволит казахстанцам приобретать транспорт на более доступных условиях.

Поручено также Холдингу "Байтерек" в кратчайшие сроки представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Олжас Бектенов подчеркнул, что реализуемые Правительством реформы направлены на долгосрочный устойчивый рост экономики и повышение благосостояния граждан. По его словам, именно уровень жизни населения является главным показателем эффективности государственной экономической политики.