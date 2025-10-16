Казахстанцы смогут покупать автомобили в лизинг
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство Казахстана продолжит программы поддержки автопрома и расширит возможности граждан для приобретения автомобилей. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ.
Отечественные автопроизводители совместно с банками второго уровня продолжат действующие программы финансирования покупки легковых автомобилей. Кроме того, в стране вводится новый механизм лизинга для физических лиц, который позволит казахстанцам приобретать транспорт на более доступных условиях.
Поручено также Холдингу "Байтерек" в кратчайшие сроки представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Олжас Бектенов подчеркнул, что реализуемые Правительством реформы направлены на долгосрочный устойчивый рост экономики и повышение благосостояния граждан. По его словам, именно уровень жизни населения является главным показателем эффективности государственной экономической политики.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Страшное ДТП в Алматинской области унесло жизни двух человек
- Военные реформы назрели: депутаты требуют пересмотреть систему обеспечения армии