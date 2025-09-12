В Казахстане внедрён новый цифровой сервис, позволяющий гражданам полностью онлайн оформить ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке, передает BAQ.KZ.

Пилотный проект реализуется в рамках инициативы "Цифровая ипотека" и открывает возможность нотариального оформления сделок купли-продажи недвижимости без необходимости личного визита к нотариусу.

Теперь процесс приобретения жилья стал проще и удобнее: от подачи заявки на ипотечный заём до подписания договора купли-продажи и получения займа всё происходит в электронном формате. После подачи заявления клиент проходит этап согласования условий с банком или цифровой платформой, получает решение, подписывает необходимые документы онлайн и завершает сделку, не выходя из дома.

Новый сервис ориентирован на прозрачность, сокращение сроков оформления ипотеки и упрощение доступа к приобретению жилья.