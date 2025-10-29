31 октября во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция "Народный юрист", передает BAQ.KZ со ссылкой на Минюст.

Её главная цель — повысить правовую грамотность населения и сделать юридическую помощь доступной для каждого гражданина. В этот день любой желающий сможет бесплатно получить консультацию по самым разным вопросам — от защиты прав потребителей и трудовых споров до семейных и имущественных дел.

В рамках акции свою помощь окажут лучшие представители юридического сообщества страны: известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители и представители государственных органов. Они расскажут, как правильно защищать свои права, куда обращаться в сложных ситуациях и какие возможности предоставляет закон.

Проект проводится при поддержке Правительства Казахстана. Организаторами выступают Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, сетевые издания Zakon.kz и Prosud.kz, а также информационная система PRG. Узнать подробности и адреса площадок акции можно на сайте lp.prg.kz/narod-jur-2025-october.

"Народный юрист" уже стал доброй традицией, объединяющей юристов и граждан, которым важно знать и защищать свои права. Организаторы отмечают, что с каждым годом интерес к акции растёт, ведь возможность получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно — шаг к формированию осознанного и правового общества.