Казахстанцы смогут пользоваться Aitu и eOtinish даже при нулевом балансе
Как изменится цифровизация в Казахстане?
Цифровой штаб под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по реализации задач, поставленных Главой государства в сфере цифровизации, передает BAQ.KZ.
С 15 сентября в Казахстане начнет действовать нулевая тарификация для доступа к сервисам Aitu, eGov, eGov Business и eOtinish. Это обеспечит гражданам возможность пользоваться государственными ресурсами даже при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. По словам в правительстве, данная мера снизит нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным шагом в переходе к формату digital by default.
Также поручено:
- до 20 сентября обеспечить интеграцию частных IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;
- исключить ограничения по стоимости и срокам для реализации крупных проектов на платформе Qaztech;
- до конца года внедрить цифровизацию госуслуг с применением искусственного интеллекта.
Сегодня в Казахстане из 1 408 государственных услуг полностью автоматизированы 368, ещё 56 уже переведены в проактивный формат. В правительстве отмечают, что внедрение ИИ позволит повысить качество и удобство предоставления сервисов для населения.
