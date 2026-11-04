Казахстанцы смогут сами выбирать, как инвестировать пенсионные накопления

В Казахстане изменят правила управления пенсионными накоплениями. Теперь вкладчики, передающие свои деньги частным управляющим компаниям, смогут самостоятельно выбирать инвестиционную стратегию с учётом возраста и готовности к риску, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Соответствующее постановление Агентство приняло 30 октября 2026 года.

Ранее частные управляющие формировали один инвестиционный портфель для всех клиентов независимо от их возраста. Теперь они смогут предлагать вкладчикам до трёх вариантов инвестирования.

Как можно будет управлять пенсионными деньгами

Казахстанцам предложат три инвестиционные стратегии:

Консервативная – доступна всем вкладчикам независимо от возраста. Деньги преимущественно будут вкладывать в облигации. Результаты инвестирования оценят по итогам года.

Умеренная – для тех, кому до пенсии осталось больше трёх лет. Средства будут распределять между акциями и облигациями. Результаты оценят за три года.

Рискованная – для тех, кому до пенсии осталось больше 13 лет. Основную часть денег будут вкладывать в акции. Такая стратегия может принести более высокий доход, но предполагает и большие риски. Результаты оценят за пять лет.

Что будет, если инвестиции принесут убытки

Для каждого портфеля установят минимальный уровень доходности, который будет рассчитываться относительно специального рыночного индекса.

Если управляющая компания покажет результат ниже установленного минимума, она должна будет возместить разницу за счёт собственных средств.

При этом минимальная доходность составит 90% от доходности рыночного ориентира для консервативной стратегии, 85% – для умеренной и 80% – для рискованной.

Это не означает гарантированную прибыль в размере 80–90%. Речь идёт о сравнении результатов управляющего с показателями рынка.

Можно ли будет поменять стратегию

Вкладчики смогут распределять пенсионные накопления между несколькими управляющими компаниями или разными портфелями одного управляющего.

При желании стратегию можно будет изменить, но не чаще одного раза в год. Для этого необходимо подать заявление через сайт ЕНПФ.

Если со временем возраст вкладчика перестанет соответствовать выбранной стратегии, ЕНПФ автоматически переведёт его накопления в подходящий портфель той же компании.

Если такого портфеля не окажется, вкладчика заранее уведомят. Он сможет выбрать другого управляющего или вернуть средства под управление Национального банка.

Напомним, с 7 сентября 2026 года казахстанцам разрешили передавать частным управляющим до 100% пенсионных накоплений. Ранее этот лимит составлял 50%.

Сейчас в Казахстане пенсионными активами управляют шесть частных компаний. По состоянию на 1 октября под их управлением находилось 205,8 млрд тенге – накопления более 208 тысяч вкладчиков.

Новые правила вступят в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования постановления.

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